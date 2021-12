Erneut gibt das Bistum Trier eine Kindertagesstätte im Kreis Altenkirchen an eine Kommune ab: die St.-Matthias-Kita im Mudersbacher Ortsteil Niederschelderhütte, in die zurzeit von 48 Kinder gehen. Das hat der Verwaltungsrat der Kita gGmbH in Koblenz gestern offiziell bestätigt. Das hat Auswirkungen auf die Anzahl der Kitas in Niederschelderhütte.