Der Lockdown verschärft Spannungen in den Familien. Die Zahl der Fälle, in denen Kinder und Jugendliche im Kreis Altenkirchen Gewalt erfahren haben, lag im vergangenen Jahr bei 96. Im Jahr 2019 waren es noch 77 Fälle gewesen. Zudem geht der Kinderschutzdienst von einer hohen Dunkelziffer aus. Betroffen seien Familien in allen gesellschaftlichen Schichten.