Kinderklinik Siegen: Onkologische Ambulanz auf Spenden angewiesen

Siegen

Mit einer Großspende in Höhe von 10.000 Euro unterstützt der DRK-Frauenverein Siegen die pädiatrische onkologische Ambulanz an der DRK-Kinderklinik Siegen. Krebs – eine Diagnose, die keiner hören möchte, ist doch in der Regel das ganze Familiengefüge von dieser besonderen Diagnose betroffen. Umso mehr ist man seitens der DRK-Kinderklinik Siegen dankbar für die regelmäßige, großzügige Unterstützung des DRK-Frauenvereins für dieses Versorgungsangebot. Die Ambulanz, die an Krebs erkrankte Patienten bis 18 Jahre vor Ort versorgt, wurde 2018 durch eine Kooperation mit dem Uniklinikum Marburg/Gießen an der Siegener Kinderklinik etabliert.