Kinderhospizarbeit: Unterstützung auf dem letzten Weg

Jedes Jahr am 10. Februar wird Deutschland ein kleines Stück grüner. Grüne Bänder an Fenstern, Autoantennen oder Bäumen sind das Zeichen für den Tag der Kinderhospizarbeit, der in diesem Jahr zum 15. Mal stattfindet. Auf den ersten Blick ist es für viele von uns ein Tag wie jeder andere, aber genau das ist der 10. Februar nicht, denn an diesem Tag soll auf die Situation von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit lebensverkürzenden Erkrankungen und deren Familien aufmerksam gemacht werden.