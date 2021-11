Kinderdiabetes: Krankenhaus Kirchen will die Nummer 1 im Land werden

Am DRK-Krankenhaus in Kirchen soll langfristig eines der größten Kinderdiabetes-Zentren von Rheinland-Pfalz entstehen. Das ist das Ziel von Louisa van den Boom, der neuen Chefärztin der Pädiatrie hier. Auch aus diesem Grund ist die 45-Jährige schon seit Oktober in Kirchen tätig; ursprünglich hätte sie erst im Januar von Siegen hierher wechseln sollen. Im AK-Land hat Louisa van den Boom viel vor: Nicht nur, dass die Nachfolgerin von Dr. Salem El Hamid – der Kirchen nach sechs Jahren verlässt – die Behandlung von Diabetes bei Kindern massiv in den Vordergrund rücken möchte. Auch will sie die Neuropädiatrie stärken, also die Behandlung von Nervenerkrankungen bei Kindern.