Fünf kommunale Kindertagesstätten mit insgesamt 20 Gruppen gibt es in der Verbandsgemeinde Wissen. Schon bald soll eine weitere Gruppe hinzukommen – und zwar in Form einer Wald-Kita, angedockt an die Arche Noah Marienberge und an die Kita „Löwenzahn“ in Katzwinkel. Das hat der Verbandsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.