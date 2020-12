Steineroth

„Lieber Gott. Bitte lass den Coronavirus endlich verschwinden“, heißt ein Anliegen, das in den vergangenen Tagen ins Gästebuch der Franziskuskapelle in Steineroth geschrieben wurde. Es sind zwei Kinder, die sich mit dieser Bitte an Gott wenden, denn weiter heißt es: „Damit wir unsere Freunde wiedersehen können und damit die Kommunion stattfindet.“ Die jungen Besucher fügen noch hinzu, dass sie gerne ihre Lehrerin wiedersehen und mit ihren Freunden spielen möchten und dass „nicht mehr alles abgesagt wird“.