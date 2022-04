Mit einem Kindergottesdienst in der Pfarrkirche St. Sebastianus und einer anschließenden Osterfeier hat die Katholischen Kita St. Anna in Friesenhagen die zurückliegende Karwoche abgeschlossen. In den Tagen vor dem Fest hatten sich die 75 Kinder der Einrichtung intensiv mit der Ostergeschichte beschäftigt – beginnend mit Jesu Einzug nach Jerusalem am Palmsonntag.