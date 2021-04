Kinder basteln in Oberirsen: Zum Muttertag gibt’s Blumengrüße aus Holz

Der Mama zum Muttertag etwas selbst Gebasteltes zu schenken hat in der heutigen Zeit nichts von seinem Reiz verloren und macht das Geschenk für die Mütter umso wertvoller. So haben sich unter dem Motto „Basteln für Mama“ einige Kinder mit ihren Vätern unter Anleitung von Schreinermeister Frank Seifen in Oberirsen im Umgang mit Säge und Holz geübt. Der Kurs im Angebot der Volkshochschule der VG Altenkirchen-Flammersfeld fand unter strenger Einhaltung von Corona-Abstandsregeln im Freien vor Seifens Werkstatt Nut und Feder statt. Dort fertigten die Kinder Muttertagsgeschenke in Form von Tulpen und Herzen aus Holz an.