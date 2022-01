Burbach-Niederdresselndorf

Kind (6) auf Zebrastreifen angefahren: Mädchen bei Unfall in Niederdresselndorf schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein sechsjähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall an einem Zebrastreifen am Mittwoch gegen 13.35 in Niederdresselndorf erlitten. Zur Unfallzeit war eine 62-jährige Frau mit ihrem Pkw auf der Westerwaldstraße in Richtung Holzhausen unterwegs, wie die Polizei berichtet. In Höhe des Zebrastreifens stand das Kind mit seiner Mutter.