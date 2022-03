Kiewer Familie nach Deutschland geholt: Drei Jungs starten Rettungsmission für die Frau eines Kumpels

„Dem Marcus Krumm ging es richtig beschissen“, bringen seine drei Freunde Mario Kötting (Herdorf), Tommy Aarden (Burbach) und Sascha Bahlmann (Salchendorf) den Ausgangspunkt dieser Geschichte im RZ-Gespräch auf den Punkt. Hintergrund: Krumm ist mit einer Ukrainerin verheiratet – und die Familie der Frau lebt mitten in der urkrainischen Hauptstadt Kiew. Als der Krieg in der Ukraine ausbricht, ist für die drei Freunde sofort klar: „Wir holen die Familie an der Grenze ab: Dafür sind Kumpels da.“