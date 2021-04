In der ehemaligen Gaststätte Brendebach in Wallmenroth ereignete sich am 6. April 1946 Historisches: Denn an diesem Abend vor 75 Jahren wurde der Grundstein für einen Sportverein gelegt – so ist es im Protokoll der Gründungsversammlung nachzulesen. Die Sportfreunde Wallmenroth wurden aus der Taufe gehoben, ein knappes Jahr nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Wir blicken zurück.