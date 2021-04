Keyless-Go-Diebstähle: Sechs Männer nach Serie in der Region angeklagt

Monatelang hat eine Diebesserie die Besitzer hochwertiger Autos im Westerwald zwischen Herbst 2019 und Sommer 2020 in Aufregung versetzt. In gut 40 Fällen gelang es den offensichtlich organisiert vorgehenden Tätern in den Kreisen Altenkirchen, Neuwied und Westerwald die Keyless-Funktion der Fahrzeuge mithilfe eines Funkwellenverlängerers zu überlisten. Inzwischen hat jedoch die Polizei mehrere Mitglieder der Bande gefasst – und sechs von ihnen wird demnächst am Landgericht Bonn der Prozess gemacht, wie dessen Pressesprecherin Patricia Meyer auf RZ-Nachfrage bestätigt.