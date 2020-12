Kreis Altenkirchen

Auftakt im Prozess gegen ein mutmaßliches Autoknackertrio vor dem Amtsgericht in Betzdorf. Die drei Männer – ein Deutscher mit russischen Wurzeln und zwei Ukrainer – waren offenbar Teil einer großen Autodiebesbande, die in diesem Jahr immer wieder im AK-Land sowie in den Nachbarkreisen teure Wagen mit Schlüssellos-Technik („Keyless Go“), insbesondere BMWs geknackt, gestohlen und wahrscheinlich irgendwo verkauft hatten (die RZ berichtete).