Ein neu geborenes Kalb ist am frühen Samstagmorgen in Kettenhausen offensichtlich Opfer eines Raubtierangriffs geworden. Markus Weller, der einen Biohof in dem Ort vor den Toren Altenkirchens betreibt, sowie sein Vater Friedhelm Weller fanden das verendete Tier vor dem Stall, in dem es in der Nacht zuvor geboren wurde.