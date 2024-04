Plus Kreis Altenkirchen

Keiner will verkaufen: Kreis Altenkirchen kann keine Flächen auf dem Stegskopf für Windkraft erwerben

i Naturerbefläche Stegskopf: Sondierungen auf dem Stegskopf-Gelände im Auftrag der DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt). Foto: Markus Döring

Die Bemühungen des Landkreises Altenkirchen, doch noch Flächen am Stegskopf für die Windkraft zu nutzen, haben erneut einen deutlichen Dämpfer erlitten. Weder die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) noch die Ortsgemeinden Langenbach bei Kirburg und Neunkhausen im Westerwaldkreis sind bereit, entsprechende Flächen an den Kreis zu verkaufen, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Kreishaus.