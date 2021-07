Keine Übertragung von Sitzungen: VG Rat Hamm stimmt gegen FDP-Antrag

Zu seiner letzten Sitzung vor den Sommerferien war der VG-Rat Hamm am Dienstagabend zusammengekommen. Die Tagesordnung war dabei übersichtlich, strittige Fragen waren zum Großteil vorab schon in den Ausschüssen diskutiert worden. Lediglich beim Tagesordnungspunkt 7, in dem es um den FDP-Antrag ging, künftig nicht nur Online- und Hybridsitzungen zuzulassen, sondern auch Sitzungen aufzuzeichnen und für die Bürger im Anschluss ins Netz zu stellen, zeigte sich, wie weit die Meinungen da auch nach einer ausführlichen Diskussion noch auseinandergehen.