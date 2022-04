Wasser, das wohl wichtigste Lebensmittel überhaupt, droht in Zeiten des Klimawandels knapp zu werden. So kam es im Gebhardshainer Land in den zurückliegenden Hitzesommern zeitweilig zu Engpässen. Zur Sicherstellung einer Notversorgung wird die VG Betzdorf-Gebhardshain daher einen Liefervertrag mit dem Zweckverband Wasserversorgung Kreis Altenkirchen (WKA) abschließen.