Herdorf

Das Karnevalsvirus hatte im Februar noch die Oberhand – auch wenn ihm damals schon das Coronavirus im Nacken saß. Für 2021 muss der Karneval jedoch den Rückzug antreten, auch in der Narrenhochburg Herdorf. „Den Karneval, wie man ihn in all den Jahren gekannt und lieben gelernt hat, wird es diesmal nicht geben“, verkündete der Vorsitzende der Karnevalsgesellschaft Herdorf, Thomas Otterbach, am Mittwochabend bei einer Pressekonferenz in der Gaststätte Christians. Die Karnevalsgesellschaft, die kfd und die DJK haben schweren Herzens beschlossen, sämtliche Sitzungen und auch den traditionellen Rosenmontagszug abzublasen.