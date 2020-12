Daaden

Die Vorfreude war riesig. Alles war vorbereitet für einen wunderschönen Tag in Daaden, dort, wo sie vor 70 Jahren als kleine Pimpfe aufgeregt ihrem allerersten Schultag entgegenfieberten. Sie wollten in Erinnerungen schwelgen, wie immer ein paar heitere Anekdötchen austauschen, einander erzählen, wie es ihnen in den vergangenen Jahren ergangen ist – doch dann kam Corona und spielte, wie so oft in diesen Tagen, den Spaßverderber: Nein, es wird leider kein Klassentreffen geben.