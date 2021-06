Kein neuer Corona-Fall im Kreis: Sieben-Tage-Inzidenz fällt im AK-Land auf 21,0

Gute Nachrichten aus dem Gesundheitsamt: Am Montag ist kein weiterer Corona-Fall im AK-Land registriert worden. Und mehr noch: Die Zahl der laborbestätigten Corona-Infektionen seit Ausbruch der Pandemie ist sogar um zwei auf 4884 zurückgegangen, was laut Kreis auf eine statistische Bereinigung beim Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz zurückzuführen ist.

Die Zahl der kreisweit aktuell positiv auf eine Corona-Infektion getesteten Personen beträgt 55, vier von ihnen sind in stationärer Behandlung. Als geheilt gelten 4729 Personen, 100 Frauen und Männer sind an oder mit Covid-19 gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt laut LUA bei 21,0. Am Sonntag hatte der Wert noch 22,5 betragen.

Im Impfzentrum Wissen fanden am Samstag 557 Impfungen statt, dabei handelte es sich ausschließlich um Erstimpfungen. Am Sonntag gab es 516 Impfungen (alles Erstimpfungen bis auf eine), am Montag 510 Impfungen – 296 erhielten ihre erste und 214 ihre zweite Dosis.

Und so verteilen sich die 4884 Infektionen auf die sechs Verbandsgemeinden im Kreis: