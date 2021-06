Kreis Altenkirchen

Kein neuer Corona-Fall am DIenstag: Inzidenz sinkt im Kreis Altenkirchen auf 7,8

Auch am Dienstag ist nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes (LUA) in Koblenz kein Corona-Fall im AK-Land hinzugekommen. Im Gegenteil: Die Behörde hat aus ihrer Statistik sogar einen Fall wieder herausgerechnet. Das Erfreulichste an der LUA-Tagesbilanz: Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Anzahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche je 100.000 Einwohner abbildet, ist am Dienstag in den einstelligen Bereich gesunken.