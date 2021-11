Blutspenden retten Leben. Umso wichtiger sind die Menschen, die zu diesem Zweck regelmäßig ihren Lebenssaft abgeben. Für die treuen Blutspender im Gebhardshainer Land wiederum war stets auf eine Sache Verlass, nämlich darauf, dass das Deutsche Rote Kreuz pro Jahr zehn Termine anbietet – je fünf in der Westerwaldschule in Gebhardshain und im Bürgerhaus in Elkenroth. Allerdings war das Elkenrother Bürgerhaus, wie so viele öffentliche Gebäude in der Corona-Pandemie, zeitweilig geschlossen.