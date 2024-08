Plus Wissen Kaufmannsessen in Wissen: So gewinnen Unternehmen Auszubildende Von Thomas Hoffmann i Nach einer spannenden und kurzweiligen Präsentation, in der die Betriebswirtin Felicia Ullrich, die sich seit vielen Jahren mit Personalmarketing- und Recruting beschäftigt, am Donnerstagabend im Wissener Kulturwerk neue Wege vorstellte, um in einer sich verändernden Zeit als attraktiver Arbeitgeber von Jugendlichen wahrgenommen zu werden, stellte sie sich gemeinsam mit Thomas Kölschbach und Silke Baudendistel von der Altenkirchener IHK den Fragen der Gäste. Foto: Thomas Hoffmann Wieder einmal hatte der Treffpunkt Wissen unter dem Vorsitz von Thomas Kölschbach anlässlich seines jährlichen – mittlerweile schon traditionellen – Kaufmannsessen ein sehr unterhaltsames, vor allem aber aktuelles und zukunftsorientiertes Thema am Donnerstagabend ins Licht gerückt. „Azubi-Recruting“ und „Azubi-Marketing“, also vereinfacht: Wie finde ich junge Menschen, die in meinem Unternehmen ihre Ausbildung machen wollen? Lesezeit: 3 Minuten

Das war das, was die Betriebswirtin und Eignungsdiagnostikerin Felicia Ullrich in einem etwa einstündigen Vortrag den mehr als 50 Gästen sehr anschaulich und lebendig vermittelte. Vorbei die Zeiten, in denen die Anwärter mit langen Lebensläufen und in Papierform ihre Bewerbungen bei den Unternehmen einreichten, vorbei auch die Zeiten, in denen die ...