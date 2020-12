Katzwinkel

Zug um Zug hat die Ortsgemeinde Katzwinkel in den vergangenen Jahren diverse Dorfstraßen ausbauen lassen. Als nächste stehen der Amselweg und die Finkenstraße auf dem Plan, zwei Sackgassen in Elkhausen. Damit wären in diesem Ortsteil alle Straßen ausgebaut. Aus Gründen der Gleichbehandlung hat der Ortsgemeinderat daher in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, für diese beiden Straßen am System der Einmalbeiträge festzuhalten.