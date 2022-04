Das liebe Geld – in all seinen Facetten – beschäftigte den Ortsgemeinderat von Katzwinkel in seiner jüngsten Sitzung. Am meisten Gesprächsbedarf gab es jedoch zu den Plänen einer Westerburger Tiefbaufirma, Hatzfeldt'sches Gelände an der Alten Poststraße für eine Erdaufschüttung zu nutzen.