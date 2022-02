Katze in Klemmfalle: Tierschützer sind zutiefst bestürzt über Vorfall in Oberdreisbach

Sie war in Oberdreisbach mit ihrem Vorderpfötchen in eine tückische Klemmfalle geraten, durchlitt wahre Höllenqualen, wurde dann glücklicherweise von Spaziergängern gefunden – musste aufgrund ihrer Verletzungen letztlich aber doch in der Betzdorfer Tierklinik eingeschläfert werden. Die Rede ist von der kleinen Katze, über die wir berichteten. Eine tieftraurige Geschichte, die vielen Lesern ans Herz gegangen ist. Die Rhein-Zeitung hat zu dieser tierischen Tragödie nun Stimmen von Tierschützern eingeholt.