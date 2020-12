Elkhausen

Seit 41 Jahren ist es in Elkhausen Tradition, dass am ersten Sonntag im September der Basar der katholischen Jugend auf dem Garagos-Platz rund um das Pfarrheim stattfindet. Da dies in diesem Jahr coronabedingt nicht möglich ist, hat sich die katholische Jugend eine Alternative einfallen lassen. Denn: „Ganz ohne Basar können und wollen wir nicht“, so die Motivation der jungen Leute.