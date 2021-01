Hasselbach/Forstmehren

Die Verbandsgemeindewerke Altenkirchen-Flammersfeld lassen derzeit an der Kreisstraße 24 zwischen der Teichkläranlage in Hasselbach und der ersten Kreuzung in Forstmehren (aus Richtung Hasselbach kommend) auf einer Länge von 375 Meter einen neuen Abwasserkanal verlegen. Wie Holger Alhäuser von den VG-Werken informierte, ist die Maßnahme im Rahmen der Zusammenlegung der Hasselbacher und der Mehrbachtaler Kläranlage nahe Hirz-Maulsbach als neue Verbindungsleitung notwendig.