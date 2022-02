Einmal mehr nimmt die Verbandsgemeinde Wissen richtig viel Geld in die Hand, um es – etwas despektierlich ausgedrückt – unterirdisch zu verbuddeln. Bei einem Kanalnetz von insgesamt 178 Kilometer Länge ist das nicht nur Pflichtaufgabe, sondern auch jährliche Praxis. In seiner jüngsten Sitzung hat der Werkausschuss der VG Investitionen in Höhe von mehr als 1,46 Millionen Euro beschlossen.