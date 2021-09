Mehr als 5500 Hektar. gut ein Viertel des einstigen Bestandes – haben die Bauern im Kreis Altenkirchen in den fünf Jahrzehnten seit 1971 an landwirtschaftlicher Nutzfläche verloren. Ein großer Flächenfresser sei vor allem der Siedlungs-, Gewerbe- und Straßenbau, durch den Nutzflächen versiegelt und vernichtet wurden – ein Trend, dem der Bauernverband etwas entgegensetzen will. Und da kommt das derzeit heiß diskutierte Thema der B 8-Ortsumgehungen ins Spiel.