Kabarett nimmt deutsch-polnische Klischees aufs Korn: Ehefrauen, Wodka und Zischlaute

Von Julia Hilgeroth-Buchner

i Polnisch für Anfänger: Anhand origineller Schautafeln machte Kabarettist Steffen „Steffek“ Möller die Zuschauer im Altenkirchener Kultursalon mit der Sprache, aber auch mit den kurios-liebenswerten Angewohnheiten der polnischen Bevölkerung bekannt. Foto: Julia Hilgeroth-Buchner

Es war der Tag, an dem sich Steffen Möllers Schicksal für immer wendete. „Polnischkurs in Krakau, zwei Wochen, 600 DM“ stand da auf einem Aushang am schwarzen Brett der Berliner Uni. Der Student konnte diesem Schnäppchen nicht widerstehen, buchte Kurs und Fahrtkarte und machte sich auf in die osteuropäische Fremde (sehr zum Leidwesen seiner Eltern in Wuppertal, die sich bereits darauf einrichteten, ihn nie mehr lebend wiederzusehen).