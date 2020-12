Siegen

Eine Herzschwäche kann in jedem, zunehmend aber im höheren Alter auftreten. Eine verminderte Lebensqualität aufgrund von Atemnot und Leistungsschwäche ist dann oft die Folge. Dieser Thematik widmet sich das Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen in seiner 10. Herzwoche – in diesem Jahr telefonisch und mit Online-Videos. Im Mittelpunkt steht eine Telefonaktion, die am Donnerstag, 19. November, stattfindet. Vier Kardiologen stehen von 16 bis 18 Uhr an den Hörern Rede und Antwort. Erreichbar sind die Experten unter der Nummer 0271/221.901 95. Anrufer können dabei ihre Fragen zu Ursachen, Symptomen, Diagnostik und Therapie der Herzschwäche stellen und erhalten Rückmeldung aus erster Hand.