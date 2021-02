Das wird eine Marathonsitzung: 30 Stunden Videomaterial haben die Karnevalisten des Jungmännervereins Elkenroth auf einen USB-Stick kopiert. „Karneval at home“, „Karneval zu Hause“, so nennen sie ihr närrisches Projekt. Gezeigt werden Ausschnitte aus Rosenmontagssitzungen. An Altweiber in dieser Woche (11. Februar) werden 120 vorbestellte Sticks gegen eine kleine Spende in „Karnevals Tutten“ an die Haushalte verteilt.