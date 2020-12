Kirchen

Die Veränderungen stechen sofort in Auge. „Es fällt auf, das Heimatblatt sieht etwas anders aus“, sagt Hubertus Hensel gleich zu Beginn der Präsentation gestern Nachmittag im Heimatmuseum in Kirchen. Der Vorsitzende des Heimatvereins verweist auf das neue Aussehen der 24 Seiten starken Broschüre, die in einer Auflage von 600 Stück erschienen ist.