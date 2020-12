Archivierter Artikel vom 28.05.2020, 12:29 Uhr

Betzdorf

Junger Mann schwer verletzt: Polizei sucht Zeugen für Schlägerei

Bei einer Schlägerei am Busbahnhof in Betzdorf ist am späten Mittwochnachmittag ein junger Mann so schwer verletzt worden, dass er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Gegen 17.30 Uhr erfuhr die Polizei von der Schlägerei. Mehrere Streifenwagen und der Rettungsdienst rückten zum Busbahnhof aus, trafen aber nur noch den Verletzten an, der am Boden lag.