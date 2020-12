Altenkirchen

Mit dem Lockdown im Frühjahr und jetzt scheinen die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung begrenzt. In dieser Beschränkung aber auch eine Chance zu sehen, das machte eine Aktion der Jugendkunstschule in Altenkirchen deutlich. „Raum für Kunst“ lautete diese Aktion in der ersten Hälfte des Corona-Jahres. Der Name war Programm. „Wir haben unser Haus für all jene geöffnet, die in ihrem geschlossenen System einmal die Möglichkeit nutzen wollten, sich künstlerisch auszudrücken“, sagt der Leiter der Jugendkunstschule, Axel Weigend, der gemeinsam mit der Künstlerin Tanja Corbach die Aktion initiierte.