Jugendkunstschule Altenkirchen: Immer montags ist Unterricht

Den von der Feuerwehr verteilten Sandsäcken sei dank: Der Quengelsbach ist mit seinem Hochwasser am Freitag nicht bis ins Atelier der Jugendkunstschule (Jukusch) Altenkirchen vorgedrungen. Und so gelangt Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Gesundheitsministerin und heimische Landtagsabgeordnete, gestern trockenen Fußes in die frühere Autowerkstatt an der Koblenzer Straße. Stellvertretend für ihren Kabinettskollegen, Bildungsminister Konrad Wolf, übergibt sie einen Bewilligungsbescheid in Höhe von 7000 Euro, den Axel Weigend und Tanja Corbach von der Jukusch dankend annehmen.