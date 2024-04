Plus Betzdorf

Jugendfeuerwehr Betzdorf feiert 50-Jähriges: Fest Anfang Mai geplant

Von Thomas Leurs

i Die Jugendfeuerwehr in Betzdorf zusammen mit ihren sechs Betreuern und dem stellvertretenden Wehrführer Björn Koch (hinten links). Foto: Thomas Leurs

Auf 50 Jahre Jugendfeuerwehr kann man in Betzdorf zurückblicken. Am 9. März 1974 war es so weit, als die ersten – damals noch nur – Jungen ihren Ausweis der Deutschen Jugendfeuerwehr erhielten. Dieses Jubiläum soll gebührend gefeiert werden. Am Samstag, 4. Mai, veranstaltet der Freundes- und Förderkreis der freiwilligen Feuerwehr in der Stadt Betzdorf eine große Feier mit Musik, Kaffee und Kuchen und Hüpfburg sowie Spielmobil für die Kleinen.