Im November 1949, knapp ein halbes Jahr nach dem Inkrafttreten des Grundgesetzes und damit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland, wurde in Katzwinkel die Freiwillige Feuerwehr aus der Taufe gehoben. Sie knüpfte an die vormalige, um 1886 gegründete Pflichtfeuerwehr Nochen an (erst 1970 erfolgte der Wechsel des Ortsnamens). Das Jubiläum zum 75-jährigen Bestehen soll mit verschiedenen Veranstaltungen im Jahresverlauf gefeiert werden.