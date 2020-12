Horhausen

Stein auf Stein: So funktioniert das Maurerhandwerk heute, und so funktionierte es bereits vor 50 Jahren. „Im Handwerk hat sich nicht viel verändert, wohl aber in den Materialien, die verarbeitet werden“, sagt Nikolai Prangenberg von der Paul Prangenberg GmbH & Co. KG in Horhausen. Das Familienunternehmen feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen und ist somit ein fester Bestandteil der Handwerksbetriebe in der Gemeinde Horhausen.