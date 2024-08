Plus Wallmenroth/Niederfischbach Jubiläum beim MGV Liederkranz Wallmenroth: Ein Chorprojekt zum 40-Jährigen Von Claudia Geimer i Jens Rolland vom Vorstand (links) und Dirigent Matthias Merzhäuser machen Werbung für das neue Projekt des MGV Liederkranz Wallmenroth. Zudem stellte der Chorleiter ein Werk vor, dass er für den Chor komponiert hat. Foto: Claudia Geimer Die Noten, die Matthias Merzhäuser an die Sänger des MGV Liederkranz Wallmenroth verteilt, sind noch druckfrisch. Der Dirigent hat für seinen Chor ein eigenes Werk komponiert – ein Dankeschön für die 40-jährige Zusammenarbeit. Der Titel lautet „Cantate Domino“ – „Singt dem Herrn ein Lied“. Lesezeit: 2 Minuten

Die Uraufführung findet im Rahmen eines neuen Projekts statt, das Merzhäuser mit seinen beiden Männerchören in Wallmenroth und Niederfischbach, gestartet hat. Es trägt den Titel „Mythos Männerchor“. Dafür werden Sänger gesucht, die mitmachen wollen und die wahlweise die Proben in Wallmenroth (freitags, 18 Uhr, Werner-Schuh-Saal im Mehrzweckgebäude) oder in Niederfischbach ...