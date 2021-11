Richtig stolz ist man bei den Tell-Schützen Kirchen: Jetzt hat man erstmals in der langjährigen Vereinsgeschichte eine Deutsche Meisterin in seinen Reihen. Ursula Rosenbauer siegte bereits Mitte Oktober bei den „Seniorinnen 3“ in der Disziplin „Kleinkaliber aufgelegt über 50 Meter“. Die Schützin aus Katzwinkel setzte sich gegen die 15 Besten ihres Alters aus ganz Deutschland durch.