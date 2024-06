Joachim Brenner führt Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain: Punkte nicht nur in Heimspielen

Hektische Zeiten kennt die noch junge Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain schon zur Genüge. Die finanziellen Unregelmäßigkeiten um das Molzbergbad, die Beamtenaffäre, über die Bürgermeister Bernd Brato stolperte. Das eindeutige Ergebnis, das Joachim Brenner jetzt eingefahren hat, darf deshalb auch als Signal aus der Wählerschaft verstanden werden, dass man sich endlich nach ruhigerem Fahrwasser sehnt.

Denn auch in der Alt-VG Betzdorf, quasi bei den Auswärtsspielen, konnte der Gebhardshainer überzeugende Resultate erzielen. Wenig zu spüren von einer Kluft, die sich an der ausradierten kommunalen Grenze auftut. Heißt mit anderen Worten: Die Erwartungshaltung an den Verwaltungsfachmann ist groß. Jetzt, so richtig in Amt und Würden, muss er unter Beweis stellen, dass er die Gabe besitzt, diesen Vertrauensvorstoß auch in eine Politik umzumünzen, die vereint statt ausgrenzt. Keine leichte Aufgabe angesichts der Vorgeschichte(n) und angesichts der Probleme, die die Aufarbeitung mit Sicherheit noch mit sich bringen wird. Ruhe ist die erste Brenner-Pflicht.