Daaden-Herdorf

Jetzt ist es offiziell: Helmut Stühn will Bürgermeister der VG Daaden-Herdorf werden

Helmut Stühn aus Weitefeld will nun offiziell seinen Hut für die Wahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf am Sonntag, 26. September, in den Ring werfen. Laut einer Pressemitteilung plant der Büroleiter bei der Verbandsgemeindeverwaltung, Anfang kommender Woche seinen Wahlvorschlag als Einzelbewerber einzureichen – mit deutlich mehr Unterschriften als die erforderlichen 100.