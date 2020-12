Mammelzen

Oft mahlen Behördenmühlen ja langsam. Nicht so aber im Fall des von der RZ aufgegriffenen „Schildbürgerstreich“ in Mammelzen. Dort hatte Leserin Ute Hermani uns darauf aufmerksam gemacht, dass auf einem kurzen Stück auf der Siegener Straße (B 256) kurz nach der Stadionstraße auf etwa 100 Metern die Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h aufgehoben ist. Die Folge: gerade an der Abfahrt Wasserhausweg kam es immer wieder zu brenzligen Situationen, wenn Autofahrer abbiegen wollten und dahinter Folgende gerade zum Gasgeben ansetzten. Auch Ortsbürgermeister Dieter Rütscher hatte keine Erklärung für die merkwürdige Maßnahme, sah aber auch die damit einhergehenden Probleme.