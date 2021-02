Seit einem Jahr gibt es das Kunstfenster in der Bahnhofstraße 20 in Altenkirchen. Das Kunstforum Westerwald, eine Vereinigung von Künstlern verschiedener Fachrichtungen aus allen Ecken des Westerwalds, betreibt diese Einrichtung, die sich in die Kulturszene der Kreisstadt einreiht. Jeden Monat gestaltet ein anderer Künstler mit seinen Arbeiten das Fenster. So bietet sich den „fensterlnden“ Besuchern eine erfrischende Vielfalt an Corona-konformem Kunstgenuss.