Almersbach

JagoTech Paper in Almersbach: Hochwertige Papierprodukte für eine Vielzahl von Branchen

i Geschäftsführer Michael Schneider (links) und der Kaufmännische Leiter Jonas Gäfgen (2. von rechts) stellten (von links) Landrat Peter Enders, Bürgermeister Fred Jüngerich, Lars Kober (Leiter Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen) und Iris Scharenberg-Henrich (Wirtschaftsförderung) das Unternehmen vor. Foto: Jürgen Große, Kreisverwaltung

Was haben venezianische Masken und die Türen von ICE-Zügen gemeinsam? In ihnen sind Spezialpapiere der Firma JagoTech Paper GmbH verarbeitet. Und auch wenn man im Drogeriemarkt einkauft, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man eine Papiertüte „made in Almersbach“ in der Hand hält.