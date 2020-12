Kirchen

Manfred Haas aus Herkersdorf hat einen Plan ausgeklügelt, wie man die Kreuzung Katzenbacher Straße/Hauptstraße in Kirchen sicherer gestalten könnte. Dort nämlich verdecke den Abbiegern aus der Katzenbacher Straße eine Hecke die Sicht, und der 1,60 Meter hohe Telekomkasten mache es nicht besser. Für einen freien Blick in die Höferwaldstraße, die in die Hauptstraße übergeht, müsse man also sehr weit in die Kreuzung hineinfahren. Ferner halte sich kaum jemand in diesem Bereich an die Geschwindigkeitsvorgabe von 50 km/h.