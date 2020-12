Kreis Altenkirchen

Diese Botschaft macht Hoffnung: Nachdem in der vergangenen Zeit die Zahl der Arbeitslosen Monat für Monat kräftig gestiegen ist, ging es im August wieder in die andere Richtung. 4329 Menschen sind aktuell im Kreis Altenkirchen ohne Job, 41 weniger als noch vor Monatsfrist. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 6,0 Prozent. Vor einem Jahr lag der Wert bei 4,3 Prozent. Das geht aus dem aktuellen Bericht der Agentur für Arbeit in Neuwied hervor, die die Landkreise Altenkirchen und Neuwied betreut.